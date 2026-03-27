Sciopero nazionale dei giornalisti il comunicato della Fnsi | Fare informazione libera è un diritto avere un contratto rinnovato non è un privilegio

Venerdì 27 marzo si è svolto uno sciopero nazionale tra i giornalisti, promosso dalla Fnsi. La protesta riguarda il rinnovo del contratto di lavoro, che risulta scaduto da dieci anni. La federazione ha diffuso un comunicato in cui si afferma che fare informazione libera è un diritto e che ottenere un contratto aggiornato non rappresenta un privilegio. È la prima volta in Italia che i giornalisti si astengono dal lavoro per questa motivazione.

Pubblichiamo di seguito il comunicato della Fnsi sullo sciopero nazionale dei giornalisti indetto per oggi, venerdì 27 marzo: Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per il 16 aprile. Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso, dentro e fuori le redazioni, non è un privilegio. Lavorare senza precarietà permanente non è un privilegio. Fare informazione libera, professionale e indipendente, senza ricatti economici, è un diritto. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Sciopero dei giornalisti, il comunicato della FnsiIl sito Internet del Messaggero non viene aggiornato dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di venerdì 27 marzo per lo sciopero indetto dalla Federazione... Leggi anche: Il comunicato sindacale della Fnsi sullo sciopero dei giornalisti Una raccolta di contenuti su Sciopero nazionale Temi più discussi: Sciopero dei giornalisti il 27 marzo, le Faq della Fnsi - FNSI; Sciopero nazionale dei giornalisti per il rinnovo del contratto; Sciopero giornalisti, sindaca Salis: Vicinanza a categoria essenziale per la democrazia; La FNSI proclama lo sciopero nazionale dei giornalisti. Ecco le date e le motivazioni. Oggi lo sciopero dei giornalisti, Fnsi: Dignità e garanzieSeconda giornata di astensione dal lavoro, dopo quella del 28 novembre scorso. Una terza giornata è già prevista per il 16 aprile ... rainews.it Sciopero dei giornalisti il 27 marzo, le Faq della Federazione nazionale della stampa''I giornalisti di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, testate web, televisioni e radio a diffusione nazionale si asterranno dal lavoro il prossimo venerdì 27 marzo, per 24 ore''. Lo ricorda la ... ansa.it FARMACIE PRIVATE: SCIOPERO NAZIONALE IL 13 APRILE 2026 Il contratto ci spetta! https://www.cgilmodena.it/p=106589 Filcams Cgil Modena | Filcams Cgil Emilia Romagna | Filcams Cgil Nazionale | CGIL Confederazione Generale Italiana del Lav facebook #25febbraio #Trasportoaereo, domani #sciopero nazionale di 24 ore del personale @ITAAirways e @easyJet Presidi: dalle ore 10:00 alle 16:00 presso gli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli Per entrambe le vertenze è indispensabile x.com