Il prelievo delle analisi del sangue all' ospedale di Borgo Roma potrebbe essere effettuato da un robot

All'ospedale di Borgo Roma si sta valutando la possibilità di utilizzare un robot per il prelievo delle analisi del sangue. L'Unità operativa complessa di laboratorio analisi ha avviato uno studio clinico per testare la sicurezza e l’efficacia di questa tecnologia. L’obiettivo è verificare se l’automazione possa essere una valida alternativa ai metodi tradizionali di prelievo venoso.

Il prelievo venoso per le analisi del sangue potrebbe essere effettuato anche da un robot. È l’innovazione che, l’Uoc Laboratorio analisi di Borgo Roma, intende verificare attraverso uno studio clinico per valutarne sicurezza e prestazioni.Promosso dall’azienda BHealthCare che ha scelto Aoui.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Latina, prelievo di un fegato effettuato al Goretti: donato da una donna di 69 anniLatina, 23 aprile 2026 – Nella giornata odierna il prelievo di un fegato è stato effettuato all’Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina. Il prelievo del sangue al San Gerardo diventerà un'avventura da ricordare per i bambiniUn visore per trasformare la paura della puntura in un viaggio fantastico ricco di scenari rilassanti e suoni piacevoli. Panoramica sull’argomento Si parla di: Mamma e figlia morte a Campobasso, l'ipotesi dell'errore nei test sul padre: la spiegazione dello Spallanzani. Il prelievo delle analisi del sangue all'ospedale di Borgo Roma potrebbe essere effettuato da un robotParte la prima e unica sperimentazione mondiale per valutarne sicurezza e prestazioni del dispositivo denominato HEIVA Essential. Lo studio clinico coinvolgerà circa 200 partecipanti volontari e preve ... veronasera.it Prelievo venoso con robot, al via la sperimentazione su 200 volontariIl prelievo venoso per le analisi del sangue potrebbe essere effettuato anche da un robot presso l'Uoc Laboratorio analisi del Policlinico di Verona, che svolgerà uno studio clinico per valutarne sicu ... ansa.it