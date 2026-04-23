Latina prelievo di un fegato effettuato al Goretti | donato da una donna di 69 anni

Oggi all’Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina è stato eseguito un prelievo di fegato da parte del personale sanitario. La donatrice è una donna di 69 anni. L’intervento è avvenuto questa mattina e rientra nelle attività di donazione di organi condotte dall’ospedale. La procedura ha coinvolto il team di medici e infermieri specializzati in trapianti. La notizia viene comunicata ufficialmente dall’ospedale senza ulteriori dettagli sui destinatari o sulle condizioni della donatrice.

Latina, 23 aprile 2026 – Nella giornata odierna il prelievo di un fegato è stato effettuato all’Ospedale “ Santa Maria Goretti ” di Latina. La donatrice è una donna di 69 anni di Sezze, deceduta per emorragia cerebrale, che aveva espresso il consenso in vita, al rinnovo della carta di identità. Una scelta di estrema generosità e grande altruismo che merita sincero apprezzamento e profonda gratitudine, anche perché presa consapevolmente dalla donna quando era ancora in vita, non lasciando che fossero i suoi parenti a prendere la decisione in un momento doloroso. Un gesto di amore per il prossimo che servirà a ridare speranza e aspettative di vita ad un’altra persona.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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