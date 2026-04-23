Il prelievo del sangue al San Gerardo diventerà un' avventura da ricordare per i bambini

Al San Gerardo, il prelievo di sangue per i bambini sarà diverso dal solito, grazie a un nuovo dispositivo che utilizza un visore. Durante la procedura, i piccoli pazienti indossano un casco speciale che li trasporta in un mondo virtuale, con ambientazioni rilassanti e suoni tranquilli. Questa iniziativa mira a rendere più piacevole un momento che spesso è fonte di paura e disagio per i bambini.

Un visore per trasformare la paura della puntura in un viaggio fantastico ricco di scenari rilassanti e suoni piacevoli. È l’uso che sarà fatto da maggio di un visore di realtà virtuale, donato dall’associazione Abio Brianza, al centro prelievi pediatrico del San Gerardo dei Tintori a Monza.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Al San Gerardo una donazione speciale: presenti gli accademici del Vaticano, Jankovic e i testimoni di san Carlo AcutisUna cerimonia speciale alla quale erano presenti accademici giunti dal Vaticano, il "dottor sorriso" Momcilo Jankovic e i testimoni dell'infanzia e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il prelievo del sangue al San Gerardo diventerà un'avventura da ricordare per i bambini; Comunicati stampa - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori; Ospedale di Monza: la realtà virtuale per aiutare i bambini al Centro prelievi pediatrico; Addio paura dell’ago: al San Gerardo di Monza il prelievo diventa un’avventura virtuale. Addio paura dell’ago: al San Gerardo di Monza il prelievo diventa un’avventura virtualeUna rivoluzione al San Gerardo di Monza: arriva il visore 3.0 per i prelievi pediatrici. Scopri come la realtà virtuale di ABIO Brianza elimina dolore e stress nei bambini. mbnews.it Paura della puntura? Al Centro Prelievi Pediatrico c’è uno speciale visore di realtà virtualeDonato dall’Associazione Abio Brianza. L’innovativo dispositivo medico è stato adottato con lo scopo di ridurre drasticamente l’ansia, lo stress e la percezione del dolore nei bambini durante le proce ... ilgiorno.it Muro Lucano, aperto il Terzo Centenario della nascita di San Gerardo Maiella - facebook.com facebook