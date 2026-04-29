Il post con le conchiglie e l’accusa per l’ex direttore dell' Fbi | Voleva eliminare Trump La parabola di James Comey

Il post diffuso online mostra alcune conchiglie e contiene un’accusa rivolta all’ex direttore dell’FBI, sostenendo che avrebbe cercato di eliminare l’ex presidente. La vicenda riguarda James Comey, che recentemente è stato coinvolto in un procedimento legale. La notizia si inserisce nel quadro delle tensioni tra alcune figure dell’amministrazione e l’ex presidente, con nuove dichiarazioni e indagini in corso.

Washington, 29 aprile 2026 – Continuano le lotte interne di Donald Trump: ieri James Comey, ex direttore dell’Fbi nominato da Barack Obama e rimasto in carica fino ai primi mesi della prima amministrazione del tycoon, è stato formalmente incriminato per aver minacciato la vita del presidente degli Stati Uniti. Il capo d'accusa, approvato da un grand jury nel distretto orientale della Carolina del Nord, ruota attorno a un post pubblicato su Instagram da Comey nel maggio dello scorso anno, in cui ritraeva delle conchiglie disposte sulla sabbia a formare i numeri "86" e "47". La foto con le conchiglie che ha portato all'incriminazione...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il post con le conchiglie e l’accusa per l’ex direttore dell'Fbi: “Voleva eliminare Trump”. La parabola di James Comey Notizie correlate Ex direttore dell’FBI James Comey incriminato per minacce a Trump dopo una foto di conchiglie col numero 8647L’Ex direttore dell'FBI James Comey incriminato per minacce di morte a Trump per la foto pubblicità su Instagram un anno fa in cui delle conchiglie... Leggi anche: Nuova incriminazione per l’ex direttore Fbi James Comey per un messaggio in codice postato su Instagram: “Eliminare Trump” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L'ex direttore dell'FBI James Comey è stato incriminato di nuovo, stavolta per una fotografia condivisa sui social; Mandato d’arresto per l’ex capo Fbi Comey: Minacciò Trump su Instagram; Usa, mandato d’arresto per ex direttore dell'Fbi James Comey: 'Minacciò la vita di Trump'; Un post sta costando l'arresto all'ex capo dell'FBI James Comey. Dietro a tutto Donald Trump?. Il post con le conchiglie e l’accusa per l’ex direttore dell'Fbi: Voleva eliminare Trump. La parabola di James ComeyNell’immagine condivisa sui social le conchiglie formavano i numeri 86 e 47 che, secondo il Dipartimento di giustizia, sottendevano un messaggio in codice contro l’incolumità del presidente Usa. Ma re ... quotidiano.net Usa, mandato d’arresto per l’ex capo dell’Fbi James Comey: la foto con le conchiglie e il messaggio in codice. Il giallo delle minacce di morte a TrumpIncriminato per aver minacciato la vita del presidente Usa. Il post con la foto di conchiglie e il presunto messaggio in codice ... affaritaliani.it Usa, ex direttore FBI James Comey incriminato per "minacce di vita a Trump" dopo foto col numero 86:47 "simbolo di eliminazione" x.com L'ex direttore Fbi James Comey è stato incriminato in North Carolina per aver minacciato di morte Trump. Sotto accusa un post Instagram di un anno fa: conchiglie sulla spiaggia che formavano i numeri 86 e 47. Per i pm, 86 nel gergo dei ristoranti significa elim - facebook.com facebook