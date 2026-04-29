Il post con le conchiglie e l’accusa per l’ex direttore dell' Fbi | Voleva eliminare Trump La parabola di James Comey

Da quotidiano.net 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il post diffuso online mostra alcune conchiglie e contiene un’accusa rivolta all’ex direttore dell’FBI, sostenendo che avrebbe cercato di eliminare l’ex presidente. La vicenda riguarda James Comey, che recentemente è stato coinvolto in un procedimento legale. La notizia si inserisce nel quadro delle tensioni tra alcune figure dell’amministrazione e l’ex presidente, con nuove dichiarazioni e indagini in corso.

Washington, 29 aprile 2026 – Continuano le lotte interne di Donald Trump: ieri James Comey, ex direttore dell’Fbi nominato da Barack Obama e rimasto in carica fino ai primi mesi della prima amministrazione del tycoon, è stato formalmente incriminato per aver minacciato la vita del presidente degli Stati Uniti. Il capo d'accusa, approvato da un grand jury nel distretto orientale della Carolina del Nord, ruota attorno a un post pubblicato su Instagram da Comey nel maggio dello scorso anno, in cui ritraeva delle conchiglie disposte sulla sabbia a formare i numeri "86" e "47". La foto con le conchiglie che ha portato all'incriminazione...🔗 Leggi su Quotidiano.net

il post con le conchiglie e l8217accusa per l8217ex direttore dell fbi voleva eliminare trump la parabola di james comey
© Quotidiano.net - Il post con le conchiglie e l’accusa per l’ex direttore dell'Fbi: “Voleva eliminare Trump”. La parabola di James Comey

Notizie correlate

Ex direttore dell’FBI James Comey incriminato per minacce a Trump dopo una foto di conchiglie col numero 8647L’Ex direttore dell'FBI James Comey incriminato per minacce di morte a Trump per la foto pubblicità su Instagram un anno fa in cui delle conchiglie...

Leggi anche: Nuova incriminazione per l’ex direttore Fbi James Comey per un messaggio in codice postato su Instagram: “Eliminare Trump”

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: L'ex direttore dell'FBI James Comey è stato incriminato di nuovo, stavolta per una fotografia condivisa sui social; Mandato d’arresto per l’ex capo Fbi Comey: Minacciò Trump su Instagram; Usa, mandato d’arresto per ex direttore dell'Fbi James Comey: 'Minacciò la vita di Trump'; Un post sta costando l'arresto all'ex capo dell'FBI James Comey. Dietro a tutto Donald Trump?.

james comey il post con leIl post con le conchiglie e l’accusa per l’ex direttore dell'Fbi: Voleva eliminare Trump. La parabola di James ComeyNell’immagine condivisa sui social le conchiglie formavano i numeri 86 e 47 che, secondo il Dipartimento di giustizia, sottendevano un messaggio in codice contro l’incolumità del presidente Usa. Ma re ... quotidiano.net

james comey il post con leUsa, mandato d’arresto per l’ex capo dell’Fbi James Comey: la foto con le conchiglie e il messaggio in codice. Il giallo delle minacce di morte a TrumpIncriminato per aver minacciato la vita del presidente Usa. Il post con la foto di conchiglie e il presunto messaggio in codice ... affaritaliani.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.