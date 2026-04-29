Il Posillipo travolge la Florentia Porzio | Giocato una partita solida

Nel match della decima giornata di ritorno del campionato di Serie A1, il Posillipo ha battuto la Florentia con un risultato di 12-3. La squadra di casa ha mostrato una prestazione solida, secondo le parole del tecnico, e ha dominato l’intera partita. La differenza di goal si è riflessa nel punteggio finale, con il Posillipo che ha mantenuto il controllo del gioco durante tutto l’incontro.

Tempo di lettura: 2 minuti Vince ancora la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che supera la Rari Nantes Florentia per 12-3, nella gara della decima giornata di ritorno del Campionato di Serie A1. La formazione rossoverde conferma cosi il quarto posto in classifica, salendo a 39 punti, a quattro giornate dal termine della Regular Season. Il primo gol della partita è di Radovic, Cuccovillo raddoppia in superiorità, Spinelli neutralizza il rigore di Di Fulvio, Renzuto segna il 3-0 dopo il primo quarto. Nel secondo parziale segna subito Radovic, Renzuto su rigore per il 5-0 a 3 minuti dal secondo intervallo. Nel finale segna Cuccovillo, con uomo in più, 6-0 dopo 2 tempi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Posillipo travolge la Florentia, Porzio: “Giocato una partita solida” Notizie correlate Posillipo-Stella Rossa Belgrado 12 a 4, Porzio: “Abbiamo giocato una partita intelligente”Tempo di lettura: 2 minutiTerza vittoria consecutiva per la Ranieri Impiantistica C. Leggi anche: Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo – Rari Nantes Salerno 17-12, Porzio :”Abbiamo giocato con maturità”