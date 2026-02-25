Ranieri Impiantistica CNPosillipo – Rari Nantes Salerno 17-12 Porzio | Abbiamo giocato con maturità

Tempo di lettura: 3 minuti Vittoria per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che supera la Rari Nantes Salerno per 17-12, nel recupero della sedicesima giornata di Campionato, disputato questa sera alla Scandone. I rossoverdi si confermano cosi al quarto posto in classifica con 32 punti, + 8 su Trieste, prossima avversaria. Salerno si porta in vantaggio con il rigore di De Simone, Izzo para il secondo tiro dai 5 metri di Fortunato, Radovic pareggia, Renzuto segna in superiorità, stesso esito per Sifanno, Maksimovic porta avanti i rossoverdi su rigore. Nel finale di parziale gol per Serino, 4-2 dopo il primo tempo. Nel secondo parziale segna Porzio, due gol consecutivi per lui, Renzuto realizza una bellissima beduina per il 7-2 a 5 minuti dal secondo intervallo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

