Posillipo-Stella Rossa Belgrado 12 a 4 Porzio | Abbiamo giocato una partita intelligente

Il Posillipo ha battuto la Stella Rossa di Belgrado 12-4 grazie a una partita ben gestita. La squadra ha mantenuto il controllo fin dall'inizio e ha dominato in attacco e in difesa. Porzio ha spiegato che l'obiettivo era giocare con intelligenza e concentrazione. La vittoria porta il Posillipo a tre successi consecutivi e rafforza la sua posizione nel girone di qualificazione di Conference Cup. La squadra ora si prepara alla prossima sfida.

Tempo di lettura: 2 minuti Terza vittoria consecutiva per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che supera la Stella Rossa di Belgrado per 12-4, nella gara disputata ieri pomeriggio alla Scandone, valevole per il secondo girone di qualificazione di Conference Cup. La formazione di Pino Porzio, senza il Capitano Mattiello, out per un problema alla mano, ha trovato l'allungo decisivo nei due tempi centrali. Izzo neutralizza rigore di Radanovic, Cuccovillo segna il primo gol della gara, pareggia Radovic a metà tempo, Renzuto riporta avanti la Ranieri Impiantistica, 2-1 dopo il primo quarto. Segna la Stella Rossa in superiorità con Smijevic, risponde Milicic, Misovic para il rigore di Renzuto, Gajic dai 5 metri, pareggia sul 3-3 dopo 4 minuti di gioco.