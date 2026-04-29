Il piccolo ha fretta di nascere mamma partorisce in auto durante la corsa verso l' ospedale

Nella mattina di mercoledì, una donna ha partorito il suo bambino all’interno di un’auto in corsa verso l’ospedale di Rimini. La partoriente ha avvertito le prime contrazioni mentre si trovava in auto, che stava percorrendo la strada verso l’ospedale. La nascita è avvenuta prima che la vettura raggiungesse la struttura sanitaria, senza l’intervento di personale medico presente sul momento.

Aveva fretta di nascere il piccolo che, nella mattinata di mercoledì, non ne ha voluto sapere di aspettare che la mamma arrivasse in ospedale e ha deciso di venire alla luce nell'auto che correva alla volta dell'Infermi di Rimini. Quello che alla fine è stato un lieto evento è iniziato intorno.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

Il bambino ha fretta di nascere. Mamma partorisce in casa assistita dai volontari del soccorsoUn bel maschietto, che evidentemente aveva una certa fretta di affacciarsi alla vita.

Beatrice ha fretta di nascere: viene al mondo nel salotto di casa a VignateVignate (Milano) - Il divano come lettino da parto, la bisnonna come ostetrica, la forza della mamma, il papà accanto, un pizzico di fortuna:...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Usa-Iran, Trump non ha fretta: Tregua non ha scadenza; Parto spontaneo record, il neonato pesa quasi 5 chili; La morte dell'ex meccanico Giovanni Ferri di Garlasco, la moglie: Non è suicidio, chiuse in fretta le indagini; Trump, 'voglio un accordo con l'Iran che duri, non ho fretta'.

Parto ad Appignano, il bambino ha fretta di nascere e viene al mondo in casa: i sanitari coordinano il padre al telefonoAPPIGNANO - Fiocco azzurro questa mattina ad Appignano, il piccolo aveva fretta di nascere e il parto è avvenuto a casa, grazie al papà che ... msn.com

La storia del piccolo affetto da leucemia aveva commosso il tirocinante - facebook.com facebook

"Della malattia di Sinisa ci parlò Bigon in ritiro. Era da un po' che mancava agli allenamenti, ci disse di avere la febbre, cose così. Poi, un pomeriggio, lo comunicò in videochiamata. In quel momento mi si strinse il cuore. Ti sentivi piccolo piccolo, quasi a disagi x.com