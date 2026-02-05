Una mamma ha dato alla luce il suo bambino in casa, assistita dai volontari della Misericordia di Capannori. Il parto è stato rapido: il bambino aveva davvero molta fretta di nascere. Ora mamma e neonato stanno bene.

Un bel maschietto, che evidentemente aveva una certa fretta di affacciarsi alla vita. Sta bene, così come la mamma, sostenuta dai volontari della Misericordia di Capannori. Un parto d’urgenza che si è trasformato in una ottima notizia. E’ successo nella notte tra martedì e mercoledì, come racconta Cinzia Sodini, l’autista dell’ambulanza che ha seguito l’intervento. "Eravamo su un altro servizio quando ci è stato detto di recarci in questa abitazione di Antraccoli, nel Comune di Lucca, perché c’era una donna che stava per dare alla luce il suo bambino. Con me c’erano anche altri due volontari, Giulia Pellegrini e Marco Fabbri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il bambino ha fretta di nascere. Mamma partorisce in casa assistita dai volontari del soccorso

Questa mattina alle 7 un neonato è venuto al mondo in ambulanza davanti alle porte del pronto soccorso del polichirurgico.

Una giovane donna di Genova ha dato alla luce la sua bambina in ambulanza, durante il tragitto verso l'ospedale di Voltri.

