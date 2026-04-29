Il piano Milan tra top player e baby fenomeni | spunta la stella che piace anche a Real e Barcellona

Il Milan si prepara a intervenire sul mercato estivo del 2026, con l'obiettivo di rafforzare la squadra sia con giocatori di esperienza come Lewandowski e Goretzka, sia puntando su giovani promesse come Gilberto Mora. Il tecnico Allegri ha indicato la necessità di aggiungere leader e talenti, mentre sul mercato si sono fatte avanti anche altre grandi squadre europee interessate alle stesse figure.

Non soltanto elementi di spessore, leadership e carisma nel calciomercato estivo che attenderà il Milan, ma anche giovani di qualità: uno di questi è Gilberto Mora. I dirigenti del club meneghino e il tecnico Massimiliano Allegri, nel mese di marzo, hanno concordato una duplice strategia. Da un lato, Allegri ha chiesto di avere quattro giocatori pronti, che diano un contributo immediato per un Diavolo vincente. Gente come Adrien Rabiot o Luka Modric, per intenderci. Dall'altro, la società vuole però perseguire anche una linea 'verde' in materia di investimenti. Allegri, per il calciomercato estivo 2026 del Milan, vuole - come detto - un giocatore esperto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il piano Milan tra top player e “baby” fenomeni: spunta la stella che piace anche a Real e Barcellona 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Notizie correlate Le pagelle di Bologna-Milan: Rabiot il migliore, Nkunku super. Tra i top spunta anche …Le pagelle di Bologna-Milan 0-3, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026. Calciomercato, non solo Vlahovic tra Milan e Juventus: altri due top player contesiMilan e Juventus, infatti, si contendono un posto in zona Champions in campionato, lo scontro diretto della prossima domenica 26 aprile e,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calciomercato Milan 2026/2027: il piano per l'estate tra obiettivi e cessioni; Goretzka nel mirino: il piano del Milan tra bonus e maxi-contratto; Calciomercato Milan, Sorloth in pole: il piano per la Champions; Milan, il piano di Allegri: Koné l'obiettivo, Camarda al Sassuolo?. Milan-Juventus: sfida per il terzo posto tra solidità difensiva e cinismo offensivoMilan-Juventus: sfida per il terzo posto tra solidità difensiva e cinismo offensivo C’è poco da dire, ma tantissimo da raccontare su Milan-Juventus: una delle ... tuttojuve.com Milan-Juventus 0-0: equilibrio a San Siro, la corsa Champions resta apertissimaMilan-Juventus 0-0: equilibrio a San Siro, la corsa Champions resta apertissima Finisce senza reti la sfida tra AC Milan e Juventus, un risultato che rallenta i bianconeri ... tuttojuve.com Il piano #Milan tra top player e "baby" fenomeni: spunta la stella che piace anche a Real e Barcellona - facebook.com facebook Da Milan-Juve a PSG-Bayern: le riflessioni del Direttore @EmanueleCorazzi dopo una semifinale di Champions League che è già entrata nella storia #cronachedispogliatoio x.com