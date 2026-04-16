Nel calciomercato estivo, le trattative legate a Dusan Vlahovic stanno attirando l’attenzione, con il giocatore che si trova tra il rinnovo con la Juventus e un possibile trasferimento al Milan. Oltre a questa vicenda, ci sono altre due trattative importanti che coinvolgono top player, entrambe ancora in fase di definizione tra le società interessate. Le negoziazioni sono in corso e nessuna delle parti ha ancora annunciato ufficialmente accordi o decisioni definitive.

Milan e Juventus, infatti, si contendono un posto in zona Champions in campionato, lo scontro diretto della prossima domenica 26 aprile e, ovviamente, qualche sfida di calciomercato. Due in particolare, per la 'rosea', potrebbero accendersi nel corso delle prossime settimane di trattative. Sia il Diavolo sia la 'Vecchia Signora', come noto, sono sulle tracce di Leon Goretzka, classe 1995, centrocampista che lascerà il Bayern Monaco a parametro zero al termine di questa stagione dopo otto anni di successi. Per il Milan, sarebbe un colpo 'alla Luka Modric', perfetto per Massimiliano Allegri, il quale chiede rinforzi di esperienza e qualità in vista della prossima stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, non solo Vlahovic tra Milan e Juventus: altri due top player contesi

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