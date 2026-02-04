Le pagelle di Bologna-Milan | Rabiot il migliore Nkunku super Tra i top spunta anche …
I tifosi hanno assistito a una partita intensa tra Bologna e Milan, valida per la 23^ giornata di Serie A. Rabiot si conferma il migliore in campo, mentre Nkunku si mette in luce con una prestazione super. Tra i protagonisti spunta anche un altro giocatore che ha fatto bene, rendendo la sfida ancora più avvincente.
Le pagelle di Bologna-Milan 0-3, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Prima partita dopo il rinnovo con due parate facili su Odgaard e ordinaria amministrazione. Undicesimo 'clean sheet' in Serie A, dieci sono suoi. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Contro Rowe non è facile, ma tiene bene. Sul centro-destra, altra prova sicura: una conferma dell'ottimo periodo che sta attraversando. Voto 7 PROSSIMA SCHEDA Il duello con Castro è ruvido, fatto di trattenute e corpo a corpo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Bologna-Milan 0-3, le pagelle: Nkunku (7,5) dà un segnale importante al Diavolo, Rabiot (7,5) è sempre decisivo. Miranda (4) grave errore
Il Milan vince 3-0 a Bologna e continua la sua corsa verso l’Inter.
Torino-Milan 2-3, le pagelle: Pulisic (8) letale, Zapata (6,5) dirompente, Rabiot (7) che prodezza, Nkunku (5,5) ancora non ingrana
Nel match tra Torino e Milan, i rossoneri centrano una vittoria importante per 3-2, consolidando la leadership in classifica.
