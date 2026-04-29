Il piano anti precariato di Valditara | copertura dei posti vacanti in tutta Italia

Un nuovo piano volto a coprire i posti vacanti nelle scuole italiane è stato annunciato dal ministero dell’istruzione. La misura riguarda in particolare gli insegnanti precari che hanno partecipato ai concorsi banditi dal 2020 e sono risultati vincitori o idonei. La proposta mira a garantire una stabilizzazione del personale docente, offrendo opportunità di assunzione in diverse regioni del paese.

Si apre una nuova possibilità per gli insegnanti precari, ma vincitori e idonei nei concorsi banditi a partire dal 2020. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha infatti firmato il decreto che, a partire dal prossimo anno scolastico, permetterà loro di inserirsi, su richiesta, anche in appositi elenchi regionali per l'immissione in ruolo in regioni diverse da quelle per le quali hanno svolto il concorso. Tali elenchi verranno utilizzati per le immissioni in ruolo solo dopo e in caso di esaurimento delle graduatorie regionali. Nello specifico, il provvedimento dà attuazione alla norma contenuta nel decreto-legge n. 45 del 2025, convertito nella legge n.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il piano anti precariato di Valditara: copertura dei posti vacanti in tutta Italia Notizie correlate Leggi anche: Trasferimenti 2026, se si utilizzasse il 100% dei posti vacanti molti docenti potrebbero rientrare nelle proprie regioni. Richiesta Leggi anche: Ue, giù le tasse sull'elettricità nel piano anti-crisi. Copertura extra su caro-carburanti e fertilizzanti