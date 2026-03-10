Trasferimenti 2026 se si utilizzasse il 100% dei posti vacanti molti docenti potrebbero rientrare nelle proprie regioni Richiesta

Il prof. Romano Pesavento, presidente nazionale del CNDDU, ha richiesto di utilizzare il 100% dei posti vacanti nei trasferimenti del 2026. Se questa misura venisse adottata, molti docenti avrebbero possibilità di rientrare nelle proprie regioni di origine. La proposta riguarda la distribuzione delle cattedre e dei posti disponibili nel prossimo anno scolastico.