Trasferimenti 2026 se si utilizzasse il 100% dei posti vacanti molti docenti potrebbero rientrare nelle proprie regioni Richiesta
Il prof. Romano Pesavento, presidente nazionale del CNDDU, ha richiesto di utilizzare il 100% dei posti vacanti nei trasferimenti del 2026. Se questa misura venisse adottata, molti docenti avrebbero possibilità di rientrare nelle proprie regioni di origine. La proposta riguarda la distribuzione delle cattedre e dei posti disponibili nel prossimo anno scolastico.
Il prof. Romano Pesavento Presidente Nazionale del CNDDU Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione delle istituzioni sulla crescente pressione economica che grava sui lavoratori della scuola, in particolare sui docenti di ruolo che da anni lavorano lontano dalla propria residenza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
