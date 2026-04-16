L'Unione Europea ha annunciato un taglio temporaneo delle tasse sull'elettricità come misura immediata per alleviare gli effetti della crisi energetica. La proposta include anche fondi supplementari destinati a sostenere i costi elevati di carburanti e fertilizzanti, con l’obiettivo di mitigare le difficoltà economiche di famiglie e imprese. La decisione fa parte di un piano più ampio che mira a rispondere alle sfide energetiche attuali.

Un taglio alle tasse sull'elettricità. Così l'Europa è pronta a fare la sua mossa, al momento, per mettere una toppa (la prima), all'impatto della crisi energetica sull'economia del Vecchio continente. Qualcosa che è costata «sulla nostra bolletta per le importazioni di combustibili fossili un aumento di 22 miliardi» secondo i conti della presidente Ursula von der Leyen. Dunque, la Commissione Ue conta di presentare a maggio un intervento mirato sul mercato dell'energia per lasciare più mano libera ai governi e consentirgli di applicare una tassazione più bassa sull'elettricità rispetto ai combustibili fossili - almeno questo è nelle tue intenzioni - avendo al tempo stesso più margine per ridurre le imposte sulle industrie energivore.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ue, giù le tasse sull'elettricità nel piano anti-crisi. Copertura extra su caro-carburanti e fertilizzanti

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