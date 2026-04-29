Il peso invisibile dei ricordi e come ’usare’ i traumi

Da ilgiorno.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I ricordi e i traumi sono elementi che influenzano la nostra vita quotidiana, spesso senza che ne siamo consapevoli. Alcuni studi mostrano come i ricordi possano essere utilizzati come strumenti di guarigione, offrendo spunti di riflessione per affrontare le difficoltà emotive. Questo approccio mira a rendere i concetti psicologici più accessibili, anche a chi non ha una formazione specifica nel settore.

Il valore curativo dei ricordi, “pezzi“ del nostro passato che possono diventare strumenti di guarigione e crescita personale, rendendo accessibili concetti psicologici profondi anche a chi non ha una formazione specifica. È il tema al centro de “La cura dei ricordi” (Mondadori), ultimo libro della psicologa e psicoterapeuta Marina Balbo. Il libro invita a guardare alle vicende del proprio passato come risorse vive, capaci di dare significato al presente e orientare il futuro. Una lettura che unisce rigore scientifico e grande umanità. I ricordi infatti - spiega Balbo - hanno un immenso potere sulla mente, ci aiutano a costruire la nostra identità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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