Il peso invisibile della mente | da Malinin a McGrath alle Olimpiadi la pressione è diventata un macigno

Da fanpage.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il forte stress mentale di atleti come Malinin e McGrath si manifesta chiaramente durante le Olimpiadi di Milano Cortina, dove la pressione si fa sentire più che mai. La competizione intensa e le aspettative alte aumentano il carico emotivo, influenzando le prestazioni. Le sfide psicologiche diventano un elemento centrale, rendendo evidente come anche i migliori sportivi debbano affrontare un peso invisibile. La loro capacità di gestire questa tensione spesso decide le sorti delle gare.

Anche nei Giochi di Milano Cortina si è visto e in modo netto come anche i grandi atleti debbano fronteggiare un peso mentale enorme. Malinin e McGrath ne hanno pagato le conseguenze. Il tema della salute mentale per gli sportivi di grande livello è sempre maggiormente d'attualità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Olimpiadi 2026: Lo sciatore McGrath e la fuga dalla pressione, un sintomo di intolleranza all’errore giovanile.Durante le Olimpiadi 2026, Atle Lie McGrath ha deciso di lasciare la gara dopo una caduta, rifugiandosi tra gli alberi.

Olimpiadi 2026: Malinin, la delusione sul ghiaccio e il grido d’aiuto online: ansia e pressione dopo la gara.Ilia Malinin ha scritto un messaggio di aiuto sui social dopo aver vissuto un momento difficile sul ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dove non è riuscito a salire sul podio.

