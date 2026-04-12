Un’associazione regionale si impegna da più di trenta anni a fornire assistenza alle persone con traumi midollari, grazie a una rete di volontari dedicata. L’organizzazione si occupa di tutelare e supportare chi vive con lesioni al midollo spinale, intervenendo quotidianamente per garantire ai pazienti un aiuto concreto. La presenza di questa struttura rappresenta un punto di riferimento importante per le persone coinvolte in questo tipo di traumi.

L’Associazione Paratetraplegici Liguria (ASPAL) opera sul territorio regionale per offrire supporto concreto e tutela ai soggetti affetti da lesioni al midollo spinale, garantendo assistenza quotidiana attraverso una rete di volontariato consolidata da oltre trent’anni. Fondata il 21 marzo 1992, l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale si pone come punto di riferimento essenziale per i beneficiari, integrando le proprie attività con la partecipazione alla Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici (FAIP) e la collaborazione con Fish Liguria, di cui è socia fondatrice dal 2011. L’ente è regolarmente iscritto nel Registro del Volontariato della Regione e permette ai sostenitori di usufruire delle detrazioni previste dal decreto legislativo 4697 per le Onlus.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Traumi midollari: l’impatto dei giovani e il ruolo di ASPAL

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