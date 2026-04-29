il pesante commento del predicatore baya

Un commento di un predicatore ha evidenziato come la tensione abbia raggiunto un livello tale da far pensare a qualcuno la possibilità di passare dalle parole ai fatti. La dichiarazione suggerisce che, in un clima già carico di tensione, alcune persone si sarebbero sentite autorizzate a compiere azioni concrete. La situazione resta sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi.

Il pesantissimo commento del predicatore di Torino Brahim Baya dopo che le forze dell’ordine hanno individuato il responsabile degli spari del 25 aprile, un ventunenne iscritto alla Comunità ebraica di Roma “Dentro questo clima la tensione è salita, fino al punto in cui qualcuno ha pensato di essere legittimato a passare dalle parole ai fatti. Quando si delegittima l’altro in modo sistematico, quando si disumanizza, poi non ci si può stupire se la realtà degenera”: è questo il pesantissimo commento del predicatore di Torino Brahim Baya dopo che le forze dell’ordine hanno individuato il responsabile degli spari del 25 aprile, un ventunenne iscritto alla Comunità ebraica di Roma.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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