La foto di Augusto Mattioli del 1982 ci presenta i musici di palazzo nel pieno delle loro funzioni, mentre risuona la marcia del Palio, composta dal maestro Pietro Formichi nel 1880 e che i senesi chiamano "Squilli la fe’". Proprio in questi giorni, ad opera dell’ Associazione Arturo Pratelli, è stata presentata una aggiornata, dal punto di vista tecnico e sonoro, registrazione in un proficuo sodalizio con la Banda cittadina. Si tratta della quinta incisione ufficiale di questo inno del cuore. Ripercorriamo la storia delle registrazioni. La prima risale al 1944 ed è ovviamente un disco a 78 giri inciso dalla Voce del Padrone. È intitolata Marcia medievale del Palio di Siena ed è suonata dal Gruppo musicale della Regia Marina Italiana diretta dal maestro Pietro Carlo Aghemo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il percorso della Marcia del Palio. Viaggio in 82 anni di incisioni

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