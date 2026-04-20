Un gesto apparentemente semplice che si è trasformato in un caso politico nazionale. Adriana Poli Bortone, sindaca di Lecce al suo terzo mandato e figura storica della destra pugliese, ha deciso di farsi tatuare la sigla MSI sul polso destro durante una visita al Lecce Tattoo Fest, la nona edizione della rassegna dedicata all’arte del tatuaggio ospitata negli spazi di Lecce Fiere in piazza Palio. A 82 anni, la prima cittadina ha scelto di imprimere sulla pelle tre lettere che rappresentano il Movimento Sociale Italiano, il partito post-fascista guidato da Giorgio Almirante nel quale ha mosso i primi passi della sua lunga carriera politica. Un omaggio esplicito alle proprie radici che, per storia e significato, non poteva passare inosservato.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - A 82 anni si tatua MSI sul polso: la scelta della sindaca di Lecce accende lo scontro prima del 25 aprile

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