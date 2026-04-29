Il Pd dopo l' incontro sul mercato ittico | Il confronto è arrivato in ritardo ora si ascoltino le proposte

Oggi pomeriggio si è svolto un incontro tra la giunta comunale e gli operatori dell’asta del pesce, incentrato sulle questioni legate al mercato ittico. La discussione si è concentrata sulle proposte avanzate dagli operatori e sulla necessità di ascoltare le loro richieste. La riunione si è tenuta con qualche ora di ritardo rispetto alle aspettative, lasciando aperta la questione delle tempistiche e delle modalità di confronto.

“Il confronto di oggi pomeriggio fra la giunta Masci e gli operatori dell’asta del pesce arriva in ritardo. Poteva e doveva essere fatto prima di mettere gli operatori davanti al fatto compiuto: ora la giunta non rimandi la soluzione". Lo afferma, dopo l'incontro in Comune sul mercato ittico.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Il Pd sul nuovo mercato ittico e le proteste: "Grave sottrarsi al confronto" e Blasioli chiede una visita ispettivaI consiglieri comunali del Partito democratico bollano come “sbagliata” la decisione di far traslocare l’asta del pesce “senza alcun confronto con... Il Pd su nuovo mercato ittico e proteste: "Grave sottrarsi al confronto" e Blasioli chiede una visita ispettivaI consiglieri comunali del Partito democratico bollano come “sbagliata” la decisione di far traslocare l’asta del pesce “senza alcun confronto con... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incontro con la Regione sul riordino della sanità; Schlein ospite di Sánchez esalta il modello spagnolo: Nel Golfo dopo la pace; Dopo il referendum: Ripartire dai territori, costruire il futuro, il 24 aprile incontro dei Circoli PD a Falerna; Amministrative 2026 | Elly Schlein torna a Chieti per sostenere Legnini. Lamezia, incontro Pd su vertenza ConTe.it a sostegno 95 lavoratori a rischio: Servono risposte immediateLamezia Terme - Si è svolto presso il Circolo del Partito Democratico di Lamezia Terme l’incontro dedicato alla vertenza che coinvolge i lavoratori ... lametino.it Montevarchi, il PD difende l’Istituto Varchi dopo le critiche della Lega GiovaniArezzo, 12 marzo 2026 – Il Partito Democratico di Montevarchi interviene in difesa dell’Istituto Superiore Benedetto Varchi dopo le critiche mosse dalla Lega Giovani in merito all’incontro di ... lanazione.it Vent’anni dopo, “Il Diavolo veste Prada 2”, diretto sempre da David Frankel, scritto da Aline Brosh McKenna e prodotto da Wendy Finerman, torna senza leggerezza: più spot che cinema. Andy rientra in una Runway in crisi, Emily gestisce il potere degli in - facebook.com facebook SUBITO TADEEEEEJ! Dopo aver fatto selezione con lo scatto sull’Ovronnaz, Pogacar batte in volata Lipowitz, Martinez e Nordhagen! Tappa e maglia per il campione del Mondo! #TDR2026 #Pogacar #EurosportCiclismo x.com