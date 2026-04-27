Il Pd su nuovo mercato ittico e proteste | Grave sottrarsi al confronto e Blasioli chiede una visita ispettiva

Il Partito Democratico critica la decisione di spostare l’asta del pesce senza consultare gli operatori del settore, definendola un errore. I consiglieri comunali hanno espresso disapprovazione anche per il fatto di non aver ricevuto informazioni prima delle proteste degli operatori ittici dell’associazione locale. In particolare, un rappresentante ha richiesto l’intervento di un’ispezione ufficiale per chiarire la situazione.

I consiglieri comunali del Partito democratico bollano come “sbagliata” la decisione di far traslocare l’asta del pesce “senza alcun confronto con gli addetti ai lavori” così come non l’aver ricevuto, nel giorno della protesta degli operatori ittici dell'associazione Pescara Brillante sotto il.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Il Pd sul nuovo mercato ittico e le proteste: "Grave sottrarsi al confronto" e Blasioli chiede una visita ispettivaI consiglieri comunali del Partito democratico bollano come “sbagliata” la decisione di far traslocare l’asta del pesce “senza alcun confronto con...

Mammi in visita al mercato ittico, 1,5 milioni di euro per la pescaL’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca Alessio Mammi nei giorni scorsi ha visitato il Mercato Ittico di Cesenatico per incontrare gli...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Migranti: grave che Pd consigli avvocati in Cpr Albania, subito chiarezza; 25 aprile a Mirandola, Pd: Grave escludere dalla piazza Costituente le tradizionali manifestazioni legate alla Liberazione; Nuovo piano rifiuti, il Pd: Viterbo rimane la discarica del Lazio. FdI: Abbiamo pagato per tanto tempo i loro errori; Forti polemiche tra Lega e Pd sul Remigration Summit. E la Regione non discute il documento delle opposizioni.

Il Pd sul nuovo mercato ittico e le proteste: Grave sottrarsi al confronto e Blasioli chiede una visita ispettivaConsiglieri comunali e vicepresidente del consiglio regionale erano sotto Palazzo di Città a sostenere la prostesta degli operatori dell'associazione Pescara Brillante che in quel mercato non vogliono ... ilpescara.it

"Rischiamo la più grave crisi energetica della storia". Il link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Scontro tra monopattino e moto a Milano: due feriti, uno grave #milano x.com