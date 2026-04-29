Un nuovo modello di sanità sta prendendo forma, con un focus maggiore sul paziente. La proposta arriva da Gerardo Casucci, vice presidente di Confindustria Benevento con delega alla sanità privata e cultura d’impresa. In una nota stampa, Casucci esprime le sue considerazioni su come riorganizzare il settore sanitario, concentrandosi sull’approccio centrato sulla persona e sulle possibili innovazioni in ambito assistenziale.

Tempo di lettura: 4 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gerardo Casucci – Vicepresidente di Confindustria Benevento con delega alla Sanità Privata e cultura d’impresa. C’è una distanza, spesso silenziosa, tra ciò che la medicina oggi è in grado di fare e ciò che il paziente realmente vive. Negli ultimi decenni il sistema sanitario ha compiuto progressi straordinari in termini di innovazione, capacità diagnostica e sviluppo terapeutico. Questa crescita, tuttavia, non sempre si è tradotta in un analogo rafforzamento del rapporto tra cura e persona. Nella visione della Sanità Privata di Confindustria Benevento, il punto di partenza resta la persona, non esclusivamente il paziente.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il paziente al centro, verso un nuovo modello di sanità: l’opinione di Gerardo Casucci

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