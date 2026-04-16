OpenAI ha presentato un nuovo modello di intelligenza artificiale che si concentra sulla cybersicurezza. Il settore dell’IA è molto competitivo e la protezione dei sistemi informatici connessi a queste tecnologie sta diventando una priorità. La crescente diffusione di strumenti avanzati evidenzia l’esigenza di garantire la sicurezza dei dati e delle infrastrutture digitali. La novità di OpenAI si inserisce in questa dinamica di attenzione crescente verso la tutela informatica.

Il mercato dell’intelligenza artificiale è estremamente competitivo e, di pari passo, cresce la centralità della sicurezza informatica applicata a queste tecnologie. A pochi giorni di distanza dal rilascio di Claude Mythos, sviluppato da Anthropic, anche OpenAI ha lanciato Chat GPT 5.4 Cyber: il nuovo modello di IA destinato alla difesa informatica. Pare, infatti, che sia stato Claude Mythos ad alimentare forti preoccupazioni in merito alla cybersicurezza globale. OpenAI lancia Chat GPT 5.4 Cyber, il modello di cybersicurezza. Secondo OpenAI, Chat GPT 5.4 Cyber nasce come variante del modello GPT 5.4, il quale prevede meno limitazioni qualora il suo utilizzo abbia scopi legittimi e difensivi.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - OpenAI arriva con un nuovo modello di intelligenza artificiale: al centro la cybersicurezza

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