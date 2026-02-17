Pulp Fiction lo sceneggiatore Avary | Impossibile fare film col metodo classico oggi lavoro con l' IA

Roger Avary, sceneggiatore di Pulp Fiction, dice che l’introduzione dell’intelligenza artificiale nel suo lavoro ha cambiato tutto, dopo anni di difficoltà nel trovare nuove idee. Ora, grazie a questa tecnologia, riesce a scrivere sceneggiature più velocemente e senza blocchi. Avary spiega che con il metodo tradizionale era difficile trovare ispirazione e spesso si sentiva bloccato. Un esempio concreto è il suo ultimo progetto, sviluppato grazie a strumenti di IA, che prima avrebbe richiesto mesi di lavoro.

Roger Avary, co-sceneggiatore di Pulp Fiction, racconta come l'aggiunta dell'IA alla sua carriera, abbia trasformato anni di frustrazione produttiva in un improvviso via libera creativo. Roger Avary racconta come, dopo anni di porte chiuse nel cinema tradizionale, l'intelligenza artificiale abbia improvvisamente riacceso l'interesse degli investitori. Con la sua nuova società di produzione AI, lo sceneggiatore di Pulp Fiction ha già tre film in lavorazione. Quando il cinema tradizionale si inceppa e l'IA apre le porte Ospite del Joe Rogan Experience, Roger Avary, storico sceneggiatore di Pulp Fiction, ha parlato senza giri di parole delle difficoltà incontrate nel far partire nuovi progetti attraverso i canali tradizionali di Hollywood.