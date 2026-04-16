Hegseth benedice la guerra con Pulp Fiction | al Pentagono il segretario della guerra recita il monologo di Samuel L Jackson

Il Segretario della Guerra ha suscitato attenzione recitando il famoso monologo di Samuel L. Jackson dal film Pulp Fiction in occasione di una cerimonia al Pentagono. La sua interpretazione ha accompagnato un discorso in cui ha espresso il sostegno alle future operazioni militari contro l’Iran, scegliendo di usare un dialogo cinematografico piuttosto che un discorso ufficiale. La scena ha attirato l’interesse dei presenti e dei media presenti.

Il Segretario della Guerra Pete Hegseth, per “benedire” le operazioni militari contro l’Iran, non ha attinto ai testi sacri, ma al cinema. Durante un sermone presso il Pentagono, ha recitato il violento monologo di Jules Winnfield nel film Pulp Fiction, spacciandolo per una preghiera biblica. L’episodio, bollato dai critici come un «mix scioccante di ignoranza e teatralità» e un «cosplay hollywoodiano», segna un nuovo punto di rottura tra l’amministrazione Trump e le autorità religiose. Il caso Hegseth si inserisce in un clima già teso dopo le polemiche sulla discussa immagine di Donald Trump in versione Gesù Cristo, che il tycoon ha provato a giustificare sostenendo di essere stato raffigurato come un «medico».🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Pete Hegseth, il segretario della guerra che bombarda l’Iran in nome di DioCinque croci medievali tatuate sul petto, una spada con l’iscrizione latina Deus vult sull’avambraccio, e il podio del Pentagono come pulpito. Iran, il segretario della Difesa Usa Hegseth recita un salmo della Bibbia durante una conferenza stampa“Oggi sarà, ancora una volta, il giorno di attacchi più intenso in Iran“, ha dichiarato il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth,...