Il pomeriggio non inizia davvero finché non si sente la sigla de Il paradiso delle signore. È ormai un culto, una piccola cerimonia quotidiana fatta di caffeuccio tiepido (come avrebbe detto qualcuno), divano e le vicende sempre più intricate delle Veneri del grande magazzino milanese. Ecco perché la notizia di oggi potrebbe far storcere il naso a più di qualcuno: venerdì 1 maggio, la soap di Rai 1 non va in onda. Perché Il paradiso delle signore non va in onda il 1° maggio. Già, proprio così. Niente Paradiso. Purtroppo per il 1° maggio non sono attesi colpi di scena dell’ultimo minuto, niente sguardi languidi nei corridoi tra i reparti, niente lacrime trattenute a stento davanti a un bancone di tessuti pregiati (qui trovate le anticipazioni dell’intera settimana, per non perdere il filo ).🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore non va in onda venerdì 1 maggio: cambio di programmazione Rai

LA STRAGE DEL CAST: 5 Volti storici via per sempre. Il Paradiso è a pezzi! IL PARADISO DELLE SIGNORE

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