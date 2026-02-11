Cambio programmazione Il Paradiso delle signore | si accorciano le vacanze estive per la soap di Rai Uno

Nei giorni scorsi Rai Uno ha annunciato che la programmazione di “Il Paradiso delle Signore” cambierà. Le vacanze estive si accorciano, e gli episodi andranno in onda prima del previsto. La decisione è stata presa per accontentare i fan, che aspettano da tempo nuove puntate. La soap, molto amata in Italia, tornerà in anticipo rispetto alle date inizialmente previste.

Nei giorni scorsi è arrivata una notizia che farà sicuramente felici i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore. La contessa Adelaide, Odile, Umberto & Co. ci terranno compagnia più a lungo. La decima stagione infatti, ci accompagnerà (almeno) fino alla fine di maggio. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla decisione presa dai vertici di Viale Mazzini. Il Paradiso delle signore: novità in arrivo per i fans. Questa decima stagione IPDS ha regalato ai fans moltissime novità, ma quella che si prepara a riservare loro le supera di gran lunga tutte: la serie regina del pomeriggio di Rai Uno non chiuderà i battenti i primi di maggio, come accaduto in passato, ma ci farà compagnia almeno per tutto il mese.

