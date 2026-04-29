Il paradiso delle signore le anticipazioni del 30 aprile 2026 | Rosa stupita da un gesto romantico

Giovedì alle 16:10 torna su Rai 1 una nuova puntata de Il paradiso delle signore, la soap opera in onda dal 2015. Tra i personaggi principali, Rosa si sorprende per un gesto romantico che le viene rivolto durante la scena. La puntata del 30 aprile 2026 promette di portare ulteriori sviluppi nella trama, con i protagonisti coinvolti in eventi che attirano l’attenzione dei telespettatori.

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 159. Rosa stupita da un gesto romantico e Delia sceglie l’amore: ecco le anticipazioni di giovedì 30 aprile 2026. Nella puntata precedente di mercoledì 29 aprile. Mercoledì 29 aprile, ne Il paradiso delle signore, Rosa vive un bel momento grazie all’incontro con Colette Bernard, mentre Tancredi capisce che tra lui e la Camilli non sarà mai amore.🔗 Leggi su Dilei.it

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