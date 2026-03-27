Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026 | Valeria aiuta Marcello e Rosa a ritrovare la sintonia di un tempo

Nelle puntate dal 30 marzo al 3 aprile 2026 di Il Paradiso delle Signore, Valeria aiuta Marcello e Rosa a ritrovare la loro armonia. La narrazione si concentra su come i personaggi principali affrontano le difficoltà recenti, con un risultato positivo per la coppia. La serie continua a seguire le vicende dei protagonisti nel contesto del grande magazzino.

© US Rai Un risvolto positivo attende Marcello Barbieri e Rosa Camilli nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Grazie all’aiuto di Valeria Craveri, i due ex riescono infatti a ritrovare la sintonia di un tempo. I rapporti distesi saranno destinati a durare? Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai1 e in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile 2026. Lunedì 30 marzo 2026: Matteo e Marina si dicono addio. Matteo e Marina, consapevoli di non avere un futuro insieme, si dicono addio, ma prima di andare via la diva fa una proposta a Delia, mentre Botteri prepara l’abito per chiederle di sposarlo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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