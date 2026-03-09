Il paradiso delle signore le anticipazioni del 10 marzo 2026 | Rosa indaga

Il 10 marzo 2026, alle 16:10, su Rai 1 va in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore. In questa puntata, Rosa si dedica a un’indagine che coinvolge i personaggi principali della soap opera, andando avanti con le sue ricerche nel corso della trama. La serie, trasmessa dal 2015, continua a tenere alta l’attenzione del pubblico con le sue vicende quotidiane.

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 122. Ecco le anticipazioni di martedì 10 marzo. Nella puntata precedente del 9 marzo 2026. Nelle puntata del 9 marzo abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Enrico, dopo i colloqui avuti in Questura riguardo il campetto inquinato, confessa a Marta il timore che i tempi per arrivare ai responsabili saranno lunghi e lei propone a Rosa di condurre un’indagine. 🔗 Leggi su Dilei.it

