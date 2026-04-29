Il 30 aprile 2026, nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, si verificano diversi sviluppi. Marcello si avvicina di nuovo a Rosa, mentre Ettore parte per Londra. Nel frattempo, Greta coinvolge Odile in una situazione rischiosa, cercando un confronto diretto con Adelaide. Questi eventi si inseriscono nelle trame della giornata, portando a nuovi intrecci tra i personaggi principali.

Marcello si riavvicina a Rosa, Ettore parte per Londra e Greta attira Odile in una trappola, chiedendo un confronto diretto con Adelaide. Scopriamo cosa succede nel nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore in onda giovedì 30 aprile su Rai 1: le anticipazioni. Il Paradiso delle Signore continua a intrecciare emozioni e colpi di scena nel pomeriggio di Rai 1. La puntata di giovedì 30 aprile, in onda come sempre alle 16.00 circa, promette di alzare la posta in gioco grazie a relazioni che trovano nuovi equilibri e minacce che si fanno sempre più concrete. Se da una parte qualcuno prova a ricominciare (anche se con qualche incertezza), dall'altra c'è chi trama nell'ombra ed è pronto a colpire nel momento più inaspettato.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 aprile 2026: Greta attira Odile in una trappola pericolosa

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