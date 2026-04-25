Il Paradiso delle Signore anticipazioni al 30 aprile | Odile rapita da Greta

Nelle puntate di fine aprile de Il Paradiso delle Signore, si scopre che Odile viene rapita da Greta. La soap opera sarà trasmessa dal 27 al 30 aprile, ma non andrà in onda il primo maggio. Questa vicenda si inserisce in un periodo di eventi che coinvolgono i personaggi principali, con sviluppi che si svolgono nel corso di questi giorni.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 27 al 30 aprile. Ricordiamo che la soap opera non andrà in onda venerdì 1° maggio. Caterina riesce a ottenere giustizia nel caso del concorso ALMAT grazie all’aiuto di Fulvio e Valeria. Delia si trova divisa tra l’opportunità di trasferirsi a Hollywood e i sentimenti per Botteri, ma forse Teo potrà guidarla verso la decisione giusta. Nel frattempo, le Veneri sono alla ricerca di un regalo di nozze per Irene, e Johnny propone un’idea fuori dal comune. Adelaide e Umberto attraversano momenti difficili, consapevoli di essere sotto il ricatto di Greta. Marta sceglie di dire tutta la verità a Odile, che affronta Ettore senza concedergli alcuna spiegazione, continuano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.🔗 Leggi su 2anews.it

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