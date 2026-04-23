Il Paradiso delle Signore anticipazioni 24 aprile 2026 | Greta minaccia Adelaide di dire la verità su Odile

Da movieplayer.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 aprile 2026, una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 10 si concentra su Greta, che minaccia Adelaide di rivelare la verità su Odile. I personaggi principali si trovano a confrontarsi in situazioni di tensione e rivelazioni, mentre i protagonisti affrontano momenti di confronto diretto. La narrazione si sviluppa attraverso azioni e dialoghi tra i personaggi, portando alla luce nuove dinamiche e rivelazioni nella storia.

Il Paradiso delle Signore 10 torna con una puntata decisiva in cui i protagonisti giocano finalmente a carte scoperte. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda venerdì 24 aprile alle ore 16.00 su Rai 1: le anticipazioni. C'è sempre un momento, nelle storie che seguiamo ogni giorno, in cui tutto sembra sul punto di andare in frantumi. Quel momento è arrivato per la soap daily di Rai 1 che tiene incollati allo schermo milioni di appassionati. Il Paradiso delle Signore infatti, nella puntata in onda venerdì 24 aprile alle ore 16.00 circa, scioglie i nodi più importanti delle ultime settimane e fa uscire allo scoperto le mosse dei fratelli Marchesi e di Guarnieri.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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