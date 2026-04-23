Il Paradiso delle Signore anticipazioni 24 aprile 2026 | Greta minaccia Adelaide di dire la verità su Odile

Il 24 aprile 2026, una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 10 si concentra su Greta, che minaccia Adelaide di rivelare la verità su Odile. I personaggi principali si trovano a confrontarsi in situazioni di tensione e rivelazioni, mentre i protagonisti affrontano momenti di confronto diretto. La narrazione si sviluppa attraverso azioni e dialoghi tra i personaggi, portando alla luce nuove dinamiche e rivelazioni nella storia.

Il Paradiso delle Signore 10 torna con una puntata decisiva in cui i protagonisti giocano finalmente a carte scoperte. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda venerdì 24 aprile alle ore 16.00 su Rai 1: le anticipazioni. C'è sempre un momento, nelle storie che seguiamo ogni giorno, in cui tutto sembra sul punto di andare in frantumi. Quel momento è arrivato per la soap daily di Rai 1 che tiene incollati allo schermo milioni di appassionati. Il Paradiso delle Signore infatti, nella puntata in onda venerdì 24 aprile alle ore 16.00 circa, scioglie i nodi più importanti delle ultime settimane e fa uscire allo scoperto le mosse dei fratelli Marchesi e di Guarnieri.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 aprile 2026: Greta minaccia Adelaide di dire la verità su Odile Notizie correlate Leggi anche: Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 24 aprile: Greta minaccia Adelaide Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026: Greta minaccia di rivelare che Odile è figlia di Umberto© US RaiAdelaide di Sant’Erasmo sotto scacco nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il paradiso delle signore, le anticipazioni di lunedì 13 aprile 2026: Adelaide non molla su Ettore; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 aprile 2026: Adelaide scopre tutta la verità sui Ettore e Greta; Il Paradiso delle Signore anticipazioni 13-17 aprile 2026: Adelaide indaga sui Marchesi, Johnny soffre per Irene; Il Paradiso delle signore, le anticipazioni: il cerchio si stringe sui Marchesi. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 24 aprile 2026: Greta minaccia Adelaide con un segretoAnticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 24 aprile 2026: Greta minaccia Adelaide sul segreto di Odile, Caterina fallisce all’ALMAT ... bestmovie.it Il paradiso delle signore, le anticipazioni di venerdì 24 aprile 2026: i Marchesi cacciati da MilanoLe trame del Paradiso di venerdì 24 aprile 2026: i Guarnieri vogliono allontanare i rivali dalla città ma Greta non molla e minaccia Umberto. libero.it Giornata dal forte valore simbolico e culturale quella del 20 aprile al Castello di Adelaide di Susa, dove S.A.R. il Principe Aimone di Savoia-Aosta ha fatto visita alla mostra “I Savoia. Mille anni di storia e potere”, allestita negli spazi del Museo Civico cittadino. L - facebook.com facebook Giulia Michelini è appena entrata nel libro nero della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo #Belve #IlParadisoDelleSignore x.com