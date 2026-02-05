I vigili del fuoco hanno dato il via libera agli interventi di messa in sicurezza e ai rientri nelle case interessate dal crollo a Casoria. La riunione in Prefettura a Napoli si è conclusa con decisioni chiare: i residenti potranno tornare nelle loro abitazioni una volta completati i lavori di consolidamento delle strutture. La situazione resta sotto controllo, ma i tecnici continueranno a monitorare l’area per evitare ulteriori rischi.

Si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 febbraio una riunione in Prefettura a Napoli, convocata dal prefetto Michele di Bari, per fare il punto sulle criticità legate al crollo della palazzina di via Cavour n. 60, avvenuto lo scorso 24 gennaio, e agli sgomberi precauzionali disposti per altri edifici in via Cavour n. 1 e 49 e in Vico VII Padre Ludovico da Casoria n. 9. Nel corso della riunione, il sindaco Bene ha comunicato che l’Autorità Giudiziaria ha disposto un nuovo dissequestro dell’area interessata dal crollo, autorizzando gli interventi di rimozione degli elementi sospesi che rappresentano ancora un pericolo per la pubblica incolumità. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Crollo a Casoria, vertice in Prefettura: via libera agli interventi di messa in sicurezza e rientri nelle abitazioni

Approfondimenti su Casoria Crollo

I tecnici e le autorità si sono incontrati ieri nella Prefettura di Napoli per fare il punto sui lavori di messa in sicurezza di via Cavour, il quartiere colpito dal crollo.

Questa mattina a Casoria si è tenuto un incontro in Prefettura, convocato dal Prefetto Michele Di Bari.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Casoria Crollo

Argomenti discussi: Crollo Casoria, Regione in campo contro lo sciacallaggio: Presidio a tutela dei cittadini; Casoria:Crollo via Cavour, vertice decisivo in Prefettura; Crollo a Casoria, salgono a 113 gli sfollati in una settimana; Casoria, vertice decisivo in Prefettura: via ai sopralluoghi nella cavità sotto l’area del cedimento e alla messa in sicurezza dei...

Casoria, vertice in Prefettura dopo il crollo: 90 persone sgomberateCasoria, vertice in Prefettura dopo il crollo: 90 persone sgomberate. Disposte vigilanza H24 e tensostruttura per beni di prima necessità ... ilgiornalelocale.it

Casoria, crollo palazzo: via a sopralluoghi nella zona cedimento e alla messa in sicurezzaRiceviamo e pubblichiamo Via Cavour, vertice decisivo in Prefettura: via ai sopralluoghi nella cavità sotto l’area del cedimento e alla messa in sicurezza dei fabbricati coinvolti. Bene: Regia istit ... ilmediano.com

EMERGENZA CROLLO VIA CAVOUR SOLIDARIETÀ PER LE FAMIGLIE SGOMBERATE Il Comune di Casoria ha avviato una campagna ufficiale di raccolta fondi per garantire ulteriore supporto alle famiglie sgomberate a causa dell’emergenza crollo facebook