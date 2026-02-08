Giulia Stabile lascia Amici di Maria De Filippi per seguire il suo sogno. La ballerina annuncia che parteciperà al tour mondiale di Rosalia, lasciando il programma dopo aver conquistato il pubblico. Ora punta tutto sulla musica e sulla danza all’estero.

Giulia Stabile lascia Amici di Maria De Filippi per dare una svolta alla sua carriera. La ballerina infatti prenderà parte al tour mondiale di Rosalia. Un progetto importante che porterebbe Giulia a realizzare uno dei suoi grandi sogni. Giulia Stabile lascia Amici. Dopo l’esperienza a Tu Sì Que Vales e il ruolo ad Amici, Giulia Stabile sarebbe pronta a iniziare un’avventura nuovissima accanto ad una delle star più amate del momento. Stiamo parlando di Rosalia che su X ha da poco annunciato i volti dei ballerini che la accompagneranno nel suo prossimo tour in giro per il mondo. Fra loro c’è anche Giulia Stabile, volto amatissimo di Amici. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia Stabile lascia Amici: l’addio a Maria De Filippi per il tour di Rosalia

Approfondimenti su Giulia Stabile

Giulia Stabile passa dal talent di Maria De Filippi al corpo di ballo del nuovo tour di Rosalía.

Giulia Stabile lascia “Amici” per inseguire il suo sogno: diventare ballerina di Rosalìa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giulia Stabile

Argomenti discussi: Giulia Stabile lascia Amici: la nuova carriera della ballerina, con il permesso di Maria De Filippi; Giulia Stabile lascia Amici e vola nel tour mondiale di Rosalía: Non ci credevo nemmeno io; Amici 25, Rudy Zerbi attacca Anna Pettinelli e lei lascia lo studio; Porto Torres, l'Università delle tre età apre lo sportello informativo.

Giulia Stabile lascia Amici: l’addio a Maria De Filippi per il tour di RosaliaGiulia Stabile lascia Amici: la ballerina prenderà parte al tour mondiale di Rosalia. Giulia Stabile lascia Amici di Maria De Filippi per dare una svolta alla sua carriera. La ballerina infatti ... dilei.it

Giulia Stabile lascia Amici per un nuovo progetto (mondiale)? La reazione di MadameLa nota cantautrice scrive un messaggio affettuoso per la ballerina professionista del talent condotto da Maria De Filippi ... today.it

“Ad Amici ero l’oca per la mia risata”. Giulia Stabile racconta il body shaming, gli haters e il peso di quelle parole. Dal rapporto con Maria De Filippi al motivo per cui non l’ha mai ringraziata, una confessione intima e sincera. facebook

Los bailarines que acompañarán a Rosalía durante el tour de LUX. Repite Jal Joshua de MOTOMAMI, se une la italiana Giulia Stabile… No están todos, pero son todos los que están. x.com