Il nostro Due Agosto | memoria verità e coscienza civile in scena
La Cooperativa Casa del Lavoratore di Meldola, con il supporto del Comune, ha annunciato un evento per mercoledì 6 maggio alle 20. La serata, intitolata “Il nostro Due Agosto”, si propone di affrontare temi legati alla memoria, alla verità e alla coscienza civile attraverso una rappresentazione teatrale. La manifestazione si svolge in un luogo pubblico promosso dall’amministrazione locale.
La Cooperativa Casa del Lavoratore di Meldola, con il patrocinio del Comune di Meldola, organizza per mercoledì 6 maggio alle 20.30, nella sala Medusa, lo spettacolo di teatro civile "Il nostro Due Agosto", dialogo teatrale a due voci scritto da Moreno Zoli e curato da Beatrice Valeriani, che ne.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 2 di 3
Notizie correlate
25 Aprile, Prefetto Ciaramella: "Data che unisce la memoria storica alla coscienza civile"“Il 25 aprile 1945 segnò il culmine di un percorso di riscatto nazionale, restituendo al nostro Paese la libertà, la dignità e la possibilità di...
“Magazzino 18” rivive a teatro: memoria, esodo e coscienza civile al Teatro Giacconi di ChiaravalleVenerdì 10 aprile il Teatro Giacconi di Chiaravalle (AN) ospitera` “Magazzino 18”, il musical civile di Simone Cristicchi, dedicato alla tragedia...
Tutti gli aggiornamenti
Argomenti più discussi: Addio a Gianni Leoni, il Carlino perde un pezzo di storia: una vita per la cronaca, dal 2 Agosto al delitto di Cogne; Ucsi Emilia-Romagna. Ricordate, in stazione a Bologna, le vittime della strage del 2 agosto; Campitello Matese: il 2 agosto torna l’Altura Festival. Concerto di spessore con Sal Da Vinci, ultimo vincitore di Sanremo.; Schlein a Sant’Anna di Stazzema: Il nostro compito è realizzare la Costituzione.
Dal 30 aprile al 2 agosto Parma ospita uno dei progetti più ambiziosi dedicati a Brian Eno. https://www.rockerilla.com/brian-eno-a-parma-due-grandi-progetti-tra-suono-luce-e-arte-generativa/ - facebook.com facebook