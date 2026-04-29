Un procedimento giudiziario aperto sulla gestione arbitrale si trova di fronte a una svolta dopo il rifiuto di un ufficiale di non partecipare a un interrogatorio. La decisione di non collaborare impedisce di chiarire i dettagli sulla riunione in questione. Secondo un articolo di un quotidiano nazionale, l’indagine può proseguire su due piani distinti, senza che siano ancora emersi i nomi coinvolti in quella riunione.

L’inchiesta della Procura della Repubblica sul caos arbitrale può prendere due direzioni diverse, spiega il Corriere della Sera con Luigi Ferrarella. Era un sistema solo arbitrale o c’erano ingerenze dall’esterno? Erano interventi mirati per favori qualcuno o solo un processo in cui alcuni erano favoriti per carriere e promozioni e altri no? A proposto della riunione di San Siro del 2 aprile 2025 per apparecchiare gli arbitri all’Inter, il pm Ascione ovviamente è a conoscenza degli altri partecipanti ma avrebbe dovuto rivelarli se e solo se il designatore arbitrale Rocchi avesse accettato di farsi interrogare. Circostanza che non si è verificata, domani Rocchi in Procura non andrà e quindi nessuno saprà nulla.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il no di Rocchi all’interrogatorio impedisce di conoscere i nomi di quella riunione

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