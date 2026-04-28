L’avvocato di Gianluca Rocchi ha dichiarato che non presentarsi all’udienza del 30 aprile potrebbe essere considerata un’opzione valida. La questione riguarda l’indagine per frode sportiva che coinvolge il designatore degli arbitri di Serie A e B. L’avvocato Antonio D’Avirro ha parlato ai microfoni di Radio Crc, emittente partner del Napoli, specificando la posizione legale del suo assistito in merito alla prossima udienza.

Il legale di Gianluca Rocchi, l’avvocato Antonio D’Avirro, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, partner del Napoli, per parlare dell’ indagine per frode sportiva di cui è accusato il designatore degli arbitri di Serie A e B e l’udienza che dovrà esserci giovedì 30 aprile. Ha detto che non presentarsi è un’opzione. In questo modo – se Rocchi non si presenta o non accetta l’interrogatorio – il pm non avrà l’obbligo di rivelare i nomi dei partecipanti alla famosa riunione di San Siro (quella per trovare arbitri graditi e sgraditi all’Inter) e quindi di coloro i quali sono accusati di frode sportiva con lui. Elementare Watson. Lo ha ben spiegato il Corriere della Sera con Luigi Ferrarella.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’avvocato di Rocchi: “Non presentarsi è un’ipotesi valida” (così non usciranno i nomi della riunione di San Siro)

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