Il mondo di CL sceglie Boscagli | l' endorsement della CdO che scuote le elezioni a Lecco

La Compagnia delle Opere Lecco Sondrio ha pubblicato un documento in cui invita i propri associati a sostenere la candidatura di Filippo Boscagli alle prossime elezioni comunali. La comunicazione, diffusa negli ultimi giorni, rappresenta un endorsement chiaro e diretto. La decisione di sostenere ufficialmente un candidato ha suscitato reazioni e ha attirato l'attenzione in vista del voto.

Arriva con il tono misurato di chi è abituato a pesare le parole, ma il contenuto è politicamente preciso: la Compagnia delle Opere Lecco Sondrio ha diffuso in questi giorni un documento pubblico in cui invita esplicitamente i propri associati a votare Filippo Boscagli alle elezioni comunali di.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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