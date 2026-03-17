Donald Trump ha annunciato di sostenere pubblicamente Jake Paul, l'ex YouTuber ora attivo come pugile professionista, nelle prossime elezioni negli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico in cui Trump ha espresso il suo endorsement. La scelta di supportare una figura proveniente dai social media e dal mondo dello sport ha suscitato molte reazioni.

Donald Trump ha deciso di mettere il suo peso politico dietro una figura quantomeno inaspettata: Jake Paul, l’ex YouTuber diventato pugile professionista. Durante un rally a Hebron, Kentucky, l’11 marzo 2026, il presidente ha offerto il suo “endorsement completo e totale” a Paul nel caso decidesse di intraprendere una carriera politica. Una mossa che ha lasciato molti a grattarsi la testa, considerando che il diretto interessato, 29 anni, non ha mai pubblicamente dichiarato alcuna intenzione di candidarsi a cariche pubbliche. La scena si è svolta davanti a una folla di sostenitori repubblicani. Paul è stato chiamato sul palco per dire... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Da YouTuber a politico, Trump sceglie Jake Paul per le prossime elezioni americane: “Hai il mio endorsement”

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Una raccolta di contenuti su Jake Paul

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