Un avvocato ha chiamato in causa il mondo del calcio per le violenze sessuali, commentando il caso di un calciatore coinvolto in un procedimento giudiziario. Ha affermato che, se si riconosce il diritto di lavorare di un imputato, non si può comunque tollerare il modo in cui alcuni minimizzano la gravità delle accuse rivolte ai calciatori. La richiesta è che il settore calcistico prenda una posizione chiara su questa problematica.

“Si accetta il diritto al lavoro di un imputato, ma non il livore che spesso minimizza la violenza dei calciatori. È un problema sistemico. In Italia sembra di essere secoli indietro”. È da questa constatazione netta che prende le mosse il ragionamento dell’avvocata Claudia Bini, dell’associazione “Donna Chiama Donna” di Siena, impegnata nella tutela delle vittime di violenza di genere e parte civile nel processo al calciatore Manolo Portanova, condannato anche in secondo grado per violenza sessuale. Nell’intervista, Bini affronta il difficile equilibrio tra presunzione di innocenza e responsabilità sociale quando a essere coinvolti sono atleti che in alcuni casi vengono guardati dai giovani come esempio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mondo del calcio prenda posizione sulle violenze sessuali”, l’avvocata sul caso di Manolo Portanova: “Così passa il messaggio che i famosi sono intoccabili”

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