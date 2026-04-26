Dopo la condanna, Manolo Portanova è tornato in campo, suscitando domande sulla tolleranza del mondo del calcio nei confronti della violenza. Lo sport, spesso considerato un ambiente di vittorie e sfide, si trova a dover affrontare anche questioni legate alla responsabilità e alla condotta dei propri atleti. La presenza di Portanova in campo evidenzia ancora di più le differenze di trattamento tra le figure pubbliche e le conseguenze delle loro azioni.

C’è un luogo, forse più rappresentativo di altri, in cui le asimmetrie di potere tra uomini e donne diventano evidenti: lo sport. E, nello sport, il calcio rappresenta la forma più potente e pervasiva di questa disuguaglianza. Ma quando parliamo di asimmetria di potere tra uomini e donne, a cosa mi riferisco? Se sei un calciatore condannato a sei anni per violenza sessuale di gruppo, la società sportiva — in questo caso la Reggiana — potrebbe anche farti continuare a giocare come nulla fosse accaduto. È accaduto a Manolo Portanova, che il 17 aprile scorso si è visto confermare la condanna comminatagli in primo grado per lo stupro di una donna di 21 anni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Manolo Portanova in campo dopo la condanna: per quanto il calcio potrà ignorare la violenza?

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Temi più discussi: Manolo Portanova condannato anche in appello: 6 anni per stupro di gruppo. Il calciatore continua a giocare in Serie B; Il calciatore Manolo Portanova è stato condannato anche in appello a sei anni di carcere per violenza sessuale; Manolo Portanova, condanna a 6 anni per violenza sessuale: la conferma dall’appello; Manolo Portanova, confermata in appello la condanna a 6 anni per stupro di gruppo.

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