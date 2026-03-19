Schlein incalza Meloni sul caso-Delmastro | Prenda posizione prima del referendum

Le opposizioni hanno criticato Andrea Delmastro e Giorgia Meloni dopo la rivelazione di rapporti d’affari tra il sottosegretario alla Giustizia e un’esponente legata alla famiglia di Mauro Carroccia, collegata alla camorra di Michele Senese. In una dichiarazione pubblica, una rappresentante dell’opposizione ha invitato Meloni a chiarire la posizione prima del referendum. La questione ha suscitato molte reazioni politiche.

Opposizioni all’attacco di Andrea Delmastro e Giorgia Meloni, dopo che sono venuti alla luce rapporti d’affari del sottosegretario alla Giustizia con un’esponente della famiglia di Mauro Carroccia, legato alla famiglia camorristica di Michele Senese. «Apprendiamo dalla stampa che Meloni sarebbe a conoscenza dei fatti addirittura da un mese. Gli italiani hanno il diritto ad avere una sua presa di posizione chiara, ma non dopo il referendum, la pretendiamo subito», ha detto Elly Schlein. «Delmastro, già condannato per aver rivelato informazioni coperte da segreto a Donzelli che le ha usate per attaccare le opposizioni in aula, non poteva non... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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