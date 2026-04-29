Il Ministro Salvini | L’Istituto Poligrafico di Foggia eccellenza italiana

Il Ministro Salvini ha commentato con entusiasmo l’Istituto Poligrafico di Foggia, definendolo un’eccellenza italiana. Ogni giorno, dall’istituto, vengono prodotti circa 25 milioni di documenti, tra cui biglietti e titoli di Stato. La struttura si trova nel cuore della città e rappresenta un punto di riferimento nel settore della stampa e della produzione di documenti ufficiali in Italia.

Dal cuore di Foggia ogni giorno nascono circa 25.000 targhe che permettono a milioni di italiani di viaggiare. Ieri sono stato allo stabilimento dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: un’eccellenza italiana con 420 lavoratrici e lavoratori straordinari. Qui si producono targhe di ogni tipo, anche quelle. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Da Foggia ogni giorno nascono circa 25.000 targhe che permettono a milioni di italiani di viaggiare

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