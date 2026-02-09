Cinisello studenti e insegnanti in protesta all’Istituto Cartesio E oggi arriva il ministro Valditara

Oggi a Cinisello Balsamo si sono radunati studenti, insegnanti e lavoratori della Cgil davanti all’Istituto Cartesio. La protesta nasce dalle cattive condizioni dell’edificio e da quello che considerano un abbandono da parte delle istituzioni. Mentre il ministro Valditara arriva in città per incontrare i rappresentanti, nel corteo si sentono slogan e richieste di interventi immediati. La tensione è alta e l’atmosfera carica di aspettative.

Milano, 9 febbraio 2026 – Se a Milano gli studenti hanno occupato il liceo classico Parini, a Cinisello Balsamo alunni, docenti e lavoratori della Cgil hanno organizzato un presidio davanti all’istituto Cartesio del comprensorio scolastico del Parco Nord per protestare sulle condizioni in cui versa la scuola. Milano, occupato il liceo classico Parini: picchetto degli studenti e assemblea E hanno scelto di farlo oggi, giorno in cui nell’auditorium è previsto l’intervento del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara al Convegno sulla riqualificazione del plesso scolastico. Un incontro organizzato da Città Metropolitana, con le istituzioni locali, per raccontare il risultato dei recenti lavori di riqualificazione energetica dell’intero istituto che ospita anche il liceo Casiraghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinisello, studenti e insegnanti in protesta all’Istituto Cartesio. E oggi arriva il ministro Valditara Approfondimenti su Cinisello Balsamo "Fuori i fasci dalle scuole", lo striscione per accogliere il ministro Valditara in un istituto a Milano Questa mattina a Milano, un gruppo di studenti ha appeso uno striscione davanti all’ITSOS Albe Steiner nel quartiere Corvetto. Ilva, le promesse del ministro Urso non fermano la protesta. De Palma, Fiom: “Il ministro ha fallito”. Oggi corteo fino in centro. Salis: “Ci sono disagi ma la protesta è legittima” | Video | Aggiornamenti Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Cinisello Balsamo Argomenti discussi: Lettera al Ministro Valditara dal Liceo Casiraghi di Cinisello Balsamo (MI) sulla libertà di insegnamento; Giusy Versace incontra gli studenti: Lo sport unisce al Montale. Studenti e insegnanti in piazza contro la militarizzazione della scuola: Convegno anti riarmo annullato? Linea politica repressivaIn occasione del 4 novembre, la giornata dedicata alle Forze Armate, gli studenti e gli insegnanti della capitale sono scesi in piazza per dire no alla militarizzazione della scuola pubblica. ilfattoquotidiano.it Istituto Comprensivo Commenda. . La scuola che guarda al futuro Nel nuovo video il Dirigente dell’IC Commenda presenta i nuovi indirizzi della scuola secondaria di I grado “Giulio Cesare”: Calliope e Cartesio. Due percorsi pensati per valorizzare i t facebook

