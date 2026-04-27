Il Ministro degli Interni ha visitato Foggia, incontrando rappresentanti locali e discutendo di temi legati alla sicurezza e agli investimenti nella regione. Durante l'incontro, un esponente del partito ha sottolineato come la Lega intenda puntare su investimenti, una visione chiara e un aumento della sicurezza per il territorio. La visita si inserisce in un programma di incontri con le diverse realtà della provincia.

IL MINISTRO SALVINI A FOGGIA, CERA: “CON LEGA INVESTIMENTI, VISIONE E SICUREZZA. LA CAPITANATA AL CENTRO DELLO SVILUPPO DELLA PUGLIA” Una giornata all'insegna della valorizzazione delle eccellenze industriali del territorio quella che ha visto protagonista oggi il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in visita nella provincia di Foggia. Accompagnato dal consigliere regionale della Lega, Napoleone Cera, il leader del partito ha toccato con mano due dei modelli più virtuosi dell’economia locale, confermando l'attenzione centrale del Governo verso la Capitanata. “La visita odierna del vicepremier e ministro in Capitanata consolida il sostegno di Esecutivo e Lega per il nostro territorio, con investimenti, progettualità e una chiara visione di futuro”, ha dichiarato Cera.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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