Il Teatro delle Vittorie, noto locale storico nel panorama dello spettacolo italiano, è stato messo in vendita dalla proprietà. La decisione ha suscitato reazioni di protesta, tra cui quella di un noto showman che ha definito l'operazione un “crimine contro la storia dello spettacolo”. La Rai ha comunicato che i costi di gestione del teatro sono ormai insostenibili, portando alla decisione di mettere in vendita l’immobile.

Roma, 27 aprile 2026 – “Un crimine contro la storia dello spettacolo italiano". Anche Fiorello diventa testimonial di una crociata contro la vendita del Teatro delle Vittorie, storico tempio del varietà e dell'intrattenimento firmato Rai. Solo ieri, in un'intervista a ' Il Messaggero ', Renzo Arbore indicava in Fiorello l'unico che poteva salvare il famoso teatro romano. E la risposta dello showman non è tardata ad arrivare. Stamattina Fiorello ha postato sui social un video in cui appariva davanti al teatro con Fabrizio Biggio – con lil quale conduce ' La Pennicanza ' – per annunciare che la nuova settimana dello show radiofonico di Radio2 partirà oggi alle 13.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Teatro delle Vittorie in vendita, la protesta di Fiorello: “Crimine contro la storia dello spettacolo”. Rai: “Costi non più sostenibili”

Notizie correlate

Leggi anche: Teatro delle Vittorie in vendita, Fiorello: “Un crimine contro la storia dello spettacolo”

Fiorello contro la vendita del Teatro delle Vittorie: “Un crimine contro la storia dello spettacolo italiano”Fiorello si schiera contro la vendita del Teatro delle Vittorie e lo definisce "un crimine contro la storia dello spettacolo italiano".

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: La Rai vende il Teatro delle Vittorie, offerte entro il 22 maggio: addio allo studio di Affari Tuoi; Il Teatro delle Vittorie in vendita, la mossa della Rai: addio allo storico studio di Baudo e Carrà; De Martino si sposta a Milano con Affari Tuoi, mistero sul futuro del teatro delle Vittorie: È l'ultimo anno; Affari Tuoi è pronto a lasciare Roma: nuove prospettive a Milano per il quiz di Rai 1.

Teatro delle Vittorie in vendita, la protesta di Fiorello: Crimine contro la storia dello spettacolo. Rai: Costi non più sostenibiliLa location dei più grandi varietà verrà messa sul mercato. Tutti i grandi sono passati da qua: dal Fantastico di Baudo a Mina e Raffaella Carrà. Lo showman ha affisso cartelli e postato un video su ... quotidiano.net

Fiorello contro la vendita del Teatro delle Vittorie: Un crimine contro la storia dello spettacolo italianoFiorello si schiera contro la vendita del Teatro delle Vittorie e lo definisce un crimine contro la storia dello spettacolo italiano ... fanpage.it

Fiorello: "Vendere il Teatro delle Vittorie un crimine contro lo spettacolo italiano". Con Biggio blitz con i cartelli 'Non è in vendita', oggi La Pennicanza parte da lì. #ANSA - facebook.com facebook

Fiorello: "Vendere il Teatro delle Vittorie un crimine contro lo spettacolo italiano". Con Biggio blitz con i cartelli 'Non è in vendita', oggi La Pennicanza parte da lì #ANSA x.com